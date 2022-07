Spelers Manchester United genieten van Ten Hag én Malacia: ‘Hij wordt een geweldige aanwinst voor ons’

Kogel eindelijk door de kerk: Pochettino maakt plaats voor Galtier bij Paris Saint-Ger­main

Zijn ontslag hing al even in de lucht, maar de kogel is dan eindelijk door de kerk. Mauricio Pochettino is niet langer de trainer van Paris Saint-Germain, zo heeft de club vandaag bevestigd. Met Christophe Galtier is ook zijn vervanger al gearriveerd.

5 juli