Spelers Tottenham Hotspur diep door het stof na afgang in Premier League

Programma, uitslagen en stand Premier League In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

,,Wij begrijpen jullie frustratie en woede”, schrijft de selectie in een verklaring. ,,We weten dat woorden in dit soort situaties niet genoeg zijn, maar geloof ons, een nederlaag als deze doet pijn. We waarderen jullie steun, zowel in thuis- als uitwedstrijden. Met dit in gedachten willen we de fans de kosten van hun wedstrijdkaartjes op St James’ Park vergoeden.”