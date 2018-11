Spelersbus Boca aangevallen met stenen en traangas, finale uitgesteld

Op beelden is te zien hoe ramen van de spelersbus sneuvelen door de stenen. In een poging de acties van de River Plate-aanhang de kop in te drukken, zou de politie hebben besloten om pepperspray in te zetten. Dat belandde echter gedeeltelijk in de bus, waardoor het ook de spelers bereikte. Andere bronnen zeggen dat de pepperspray wel degelijk afkomstig was van de River Plate-aanhang. Beelden van in het stadion tonen hoe verschillende spelers hoestend en wrijvend in hun ogen binnenkomen en in de kleedkamer zitten. Enkele voetballers werden naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Ook wordt gezegd dat de buschauffeur gewond is.



Officials en spelers van Boca Juniors zeiden dat er niet gevoetbald zou mogen worden, maar dat ze daar min of meer toe verplicht werden door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL. ,,Bijna alle spelers zijn het slachtoffer. Zoals het er nu voorstaat kunnen de meesten van hen niet in actie komen’’, stond er in een statement van de club vlak na het incident. ,,We willen dat de mensen weten dat we gedwongen worden om te spelen hoewel meerdere spelers daar nu niet toe in staat zijn. Het is een sociaal probleem. Dit gaat veel verder dan de medische klachten die we nu hebben’’, zei Carlos Tevez. Terwijl de verlate aftrap in stadion ‘El Monumental’ aanstaande was, bleef het rond het stadion tot zware aanvaringen tussen de politie en aanhangers van River komen. Uiteindelijk werd besloten pas morgen te gaan voetballen, om 21.00 uur Nederlandse tijd.



Boca Juniors en River Plate nemen al vijf jaar geen fans mee naar elkaars uitwedstrijden. Die maatregel werd genomen na eerdere zware ongeregeldheden tussen beide rivaliserende supporterskernen. De politie heeft 2100 agenten ingezet rond het duel, dat de tweede wedstrijd is in de eindstrijd van het Zuid-Amerikaanse clubkampioenschap. De eerste eindigde in 2-2.