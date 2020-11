Spelregelcommissie IFAB: niet elke bal op hand of arm is hands

video Chelsea en Ziyech knokken zich in Newcastle naar Premier Lea­gue-koppositie

21 november Chelsea is (in ieder geval voor eventjes) de koploper in de Premier League. Op bezoek bij Newcastle United werd het 0-2 voor de ploeg van manager Frank Lampard. Daarmee behaalde de club uit Londen de vijfde overwinning op rij, inclusief twee zeges in de Champions League.