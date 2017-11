Spookgoal Messi hét onderwerp van gesprek na topper tussen Valencia en Barcelona

Bal over de lijn niet geconstateerd

FC Barcelona was in de eerste helft de betere partij in een kolkend Mestalla, dat voor het eerst in lange tijd weer tot de laatste stoel was uitverkocht. Na een halfuur leek FC Barcelona ook op voorsprong te komen, nadat de Braziliaanse Valencia-doelman Neto een schot van Lionel Messi niet goed kon keren. De bal ging onder hem door en vervolgens zeker twintig centimeter over de doellijn, maar scheidsrechter Ignacio Iglesias Villanueva en zijn assistent waren niet scherp en kenden de treffer niet toe. Dit tot grote woede van de in eerste instantie juichende Messi en zijn ploeggenoten, zeker omdat Valencia in de tegenaanval bijna zelf de 1-0 maakte. Spits Simone Zaza schoot echter een metertje naast. In de eerste helft kreeg ook Andrés Iniesta nog een schotkans, na een sublieme combinatie met Messi. Deze keer zat Neto wel goed achter de bal en dus bleef het in de eerste helft 0-0.

Druk naar voren

Arbitrage

Na afloop ging het vooral over het doelpunt van Messi dat niet werd toegekend door de arbitrage. ,,Zelfs van de middenlijn zag ik dat die bal over de lijn was'', mopperde Alba. ,,De arbitrage heeft een kapitale blunder gemaakt. We hebben het in de rust nog eens teruggekeken. Het was heel duidelijk. De arbitrage kan een overtreding op verschillende manieren beoordelen, maar dit hadden ze echt moeten zien.''



Van de vijf grootste competities in Europa maakt alleen La Liga nog geen gebruik van technologische hulpmiddelen. De bedoeling is wel om komend seizoen de videoscheidsrechter in te voeren. ,,Hopelijk kan zoiets als wat hier gebeurde daarmee worden voorkomen'', zei Sergio Busquets. ,,We hebben deze ontwikkeling nodig, niet alleen omdat dit doelpunt niet is geconstateerd. La Liga is de beste competitie ter wereld waarin de beste voetballers spelen, die verdient ook de beste technologie.''