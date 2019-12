Sporting Braga ontslaat trainer Sa Pinto

Sa Pinto, die eerder trainer was bij onder meer Sporting Portugal, Standard Luik en Legia Warschau, zag zijn ploeg afgelopen zondag nog met 4-1 winnen in de Portugese Ligabeker bij Pacos Ferreira. In de competitie werden de laatste twee competitiewedstrijden verloren. Daarnaast verloor de club in het nationale bekertoernooi van Benfica. In de Europa League deed de trainer het wel goed. Sporting Braga werd groepswinnaar in groep K en treft in de zestiende finales Rangers FC uit Schotland. Daar verlengde coach Steven Gerrard onlangs zijn contract tot medio 2024.