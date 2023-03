Sporting schakelt Arsenal uit na penalty’s en wereldgoal, Karsdorp loopt blessure op bij Roma

Arsenal is in de achtste finales van de Europa League verrassend uitgeschakeld door Sporting Lissabon. Na penalty’s trokken de Portugezen aan het langste eind, waardoor een tweede Champions League-ticket voor Nederland nog niet definitief binnen is . Hoogtepunt van de avond was een weergaloos doelpunt van Pedro Gonçalves.

De Zwitser Granit Xhaka had Arsenal, de koploper in de Engelse Premier League, al in de 19e minuut op voorsprong gezet. Maar na ruim een uur maakte Pedro Gonçalves gelijk voor Sporting, waar de Nederlander Jeremiah St. Juste in de basis stond. Gonçalves verraste Arsenal-doelman Aaron Ramsdale met een schot vanaf bijna de middencirkel.

In de verlenging werd er niet gescoord waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. St. Juste benutte de eerste voor Sporting. Namens Arsenal was de Braziliaan Gabriel Martinelli de enige speler die miste. Daarna schoot Nuno Santos de vijfde penalty voor de Portugezen raak, waarna de wedstrijd was beslist.

Bij uitschakeling van Sporting was Nederland zeker geweest van een extra ticket voor de Champions League in het seizoen 2024-2025. Nu kan Portugal Nederland nog achterhalen op de zogenoemde coëfficientenlijst van de UEFA. Feyenoord (Europa League) en AZ (Conference League) zijn nog actief in Europa. Net als het Portugese Benfica in de Champions League.

Volledig scherm Rick Karsdorp is flink geraakt en moest met een bloedende wond in zijn gezicht naar de kant. © AP

Blessure Karsdorp

Rick Karsdorp had, net als Georginio Wijnaldum, een basisplaats van Roma. De rechtsback moest zich echter voor rust al laten vervangen nadat hij een bloedende wond in zijn gezicht opliep. Dader was Diego Rico, die geel kreeg voor zijn actie.

Volledig scherm Rick Karsdorp is even van de wereld na de beuk die hij kreeg. © AFP

