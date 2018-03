Sporting ziet titel zonder Dost uit zicht verdwijnen

Jesus kon in het Estádio do Dragão niet beschikken over zijn topschutter Dost, die al twintig doelpunten maakte in 21 wedstrijden. De Nederlandse spits had ruim een week geleden opnieuw last gekregen van een dijbeenblessure.



Zonder Dost kwam Sporting op achterstand via een doelpunt van Iván Marcano. Kort voor rust trok Rafael Leão de stand gelijk, maar aan het begin van de tweede bracht Yacine Brahimi de thuisclub wederom op voorsprong. Daar bleef het bij, waardoor Porto aan kop van de ranglijst een flink gat sloeg met Sporting.