Sporting zonder Dost in blessuretijd langs Boavista

Dembélé onzeker bij Barcelona voor Lyon

23:32 FC Barcelona moet het woensdag in de return tegen Olympique Lyon mogelijk doen zonder Ousmane Dembélé. De Franse aanvaller heeft een lichte hamstringblessure overgehouden aan de gewonnen competitiewedstrijd tegen Rayo Vallecano (3-1). Dembélé kwam direct na rust in het veld voor Arthur en speelde de wedstrijd ook uit, maar hield daar wel klachten aan over.