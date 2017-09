Sprankje hoop voor Oranje door verlies Ierland

Aleksandar Kolarov maakte na 55 minuten de 0-1 in Servisch voordeel. In het bewogen duel kregen de Ieren na 68 minuten een impuls, omdat ze met een man meer verder konden. Nikola Maksimovic had de rode kaart gekregen wegens het neerhalen van een doorgebroken speler. Het slotoffensief leverde het team van trainer Martin O'Neill echter niets op. Het verlies van de Ieren kan goed nieuws zijn voor het Nederlands elftal, dat Ierland of Wales - mits Oranje tweede wordt in de groep - mogelijk achter zich kan houden als slechtste nummer twee. Lees hier waarom Nederland plaatsing niet meer in eigen hand heeft.