Sprint Robben voor invalbeurt: ‘Ik voelde me weer een jongetje van 6’

Door Maarten Wijffels



In de tweede helft val je ook nog niet meteen in, maar je mag wel warmlopen. Dat duurt en duurt. En duurt. Voor je gevoel komt er geen eind aan je rek-en strekoefeningen. De hulptrainer die je warming-up begeleidt schiet je aan. Vol van adrenaline roep je: laat ‘m opschieten die trainer. Hup, ik wil erin. Tijd. Hup. Maar: Je moet nog even wachten. Nog een sprintje dan maar. En kijken. Kijken naar de bank. Gebaren. Ergernis. Tik, daar plant je je stalen noppen tegen de doelpaal. Je bent nu heter dan heet. Je hoort het publiek je naam schreeuwen. Je ruikt het gras. Het zweet. Maar die trainer...Godsamme. Waar wacht-ie op?!?!



En dan, eindelijk, komt vanuit de verte het seintje: Maak je klaar. Je moet erin. Vortmachen!



En ja, dan, dan zet je het dus op een rennen. Als een jonge hond achter een denkbeeldig bot. Dan steek je vanaf de achterlijn gewoon dwars het veld over richting bank terwijl het spel nog loopt. Want je wil zoooooo graag.



Ja, dan val je dus in zoals Arjen Robben vandaag deed bij Bayern München. En dan zeg je na afloop met glunderde ogen: ‘die sprint? Ja, haha, daar zat alles in. Ik voelde me weer net een jongetje van 6, dat niet kan wachten tot-ie mag gaan voetballen.’