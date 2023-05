Sprookje compleet voor Sheffield Wednesday: Windass in voetsporen van vader met winnende goal in minuut 123

Sheffield Wednesday, gecoacht door de sympathieke trainer Darren Moore, eindigde dit seizoen in de League One (derde niveau van Engeland) op 96 punten na 46 duels. Normaal gesproken ruim genoeg voor promotie naar het Championship, maar Plymouth Argyle (101 punten) en Ipswich Town (98 punten) hadden een nog beter seizoen en dus moest Sheffield Wednesday het zien te doen via de play-offs.



In de halve finale van die play-offs werden The Owls gekoppeld aan nummer zes Peterborough United, dat liefst negentien punten minder had gepakt in de reguliere competitie. Dat verschil was op 12 mei niet te zien, want Peterborough United won met liefst 4-0 en leek daarmee op weg naar de finale op Wembley.