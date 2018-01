'Sprookjesspits' Vardy als verloren zoon terug bij Fleetwood Town

Door Dolf van Aert

Het zal voor de mensen bij Fleetwood Town een beetje voelen als een kerstdiner waarbij - voor het eerst sinds jaren - het enfant terrible van de familie weer eens aanschuift. Dat neefje dat met zijn streken altijd een beetje het schoffie van de familie was, maar inmiddels volwassen is geworden en zich heeft opgewerkt tot een bijzonder succesvol zakenman. Maak van het kerstdiner een FA Cup-duel, van de zakenman een gevierd Engels international én landskampioen, en verander de eettafel in de skybox die Vardy en zijn familie voor het duel van zaterdag hebben afgehuurd en voilà: Vardy's terugkeer in Fleetwood.

Het onwaarschijnlijke sprookje van Vardy begint eigenlijk al in 2003, als het dan 16-jarige jochie wordt weggestuurd uit de jeugdopleiding van Sheffield Wednesday, de club waar hij hartstochtelijk supporter van is. 'Te klein', is het keiharde oordeel. De wereld van Vardy - een local lad uit Sheffield wiens grootste wens het is om het eerste elftal te halen - stort in. ,,Ik kan niet omschrijven hoe kapot ik was'', vertelt hij daar later over in zijn autobiografie From Nowhere. ,,Om van mijn favoriete club te horen dat ik het shirt niet meer mocht dragen... Alles waar ik ooit van droomde, werd van me afgepakt.''

Fabriek

Vardy komt in een zwart gat terecht. Hij verprutst zijn schoolexamens, vindt een bescheiden baantje, gaat voetballen bij amateurclub York County en probeert zich jaren later zelfs aan te melden bij het leger. Probeert, want bij het zien van het sollicitatieformulier zakt de moed hem al in de schoenen. 'Strafblad: ja/nee', staat er. Vardy - in 2007 opgepakt bij een vechtpartij in het uitgaansleven - besluit open kaart te spelen en zet een cirkeltje om 'ja', maar krijgt tijdens het sollicitatiegesprek te horen dat een strafblad in het leger toch echt not done is. Hij gaat aan het werk als fabrieksmedewerker bij Trulife en komt uiteindelijk terecht bij Stockbridge Park Steels FC, een club op het achtste niveau.

Vanaf dat moment gaat het weer beter met Vardy, al drinkt hij nog ieder weekend tientallen biertjes. Hij speelt drie jaar bij Stockbridge, uiteindelijk pikt het iets hoger aangeschreven Halifax Town hem in 2010 op, en met die club promoveert hij naar het vijfde niveau. Ook Fleetwood acteert dan op het op-vier-na-hoogste podium van de Engelse voetballadder, maar de club heeft - in tegenstelling tot Halifax - de ambitie om te promoveren naar de League Two. Na een slecht begin aan het seizoen, en vooral een gebrek aan goals, besluit de eigenaar van Fleetwood eind augustus 2011 op het laatste moment dat er een spits bij moet komen. Hij waagt de gok met Vardy.

Dat die gok zó briljant zou uitpakken zoals-ie is uitgepakt, kan dan nog niemand bedenken. Vardy speelt uiteindelijk maar negen maanden bij Fleetwood Town, maar bij The Cod Army zullen ze hem nooit vergeten. ,,Ik moest het papierwerk rondom zijn komst helemaal zelf afronden, omdat onze secretaresse niet meer aanwezig was'', herinnert voorzitter Phil Brown zich tegenover de BBC. ,,Ik weet nog goed hoe hij hier binnenkwam: in een spijkerbroek en shirtje, samen met zijn vader. Hij leek totaal niet onder de indruk, een beetje nonchalant zelfs, hoewel het zijn allereerste full time-profcontract ooit was.''

Op materiaalman Danny Moore maakt Vardy - net als op iedereen bij Fleetwood Town - al snel indruk, maar niet zozeer door zijn uiterlijk. ,,Iedereen dacht: Wie is die magere kerel? Hij zag er niet uit als een profvoetballer, maar na een paar dagen wist iedereen wel hoe laat het was.'' En ex-ploeggenoot Nathan Pond: ,,Hij kwam iedere ochtend aanwandelen met een blikje Red Bull in zijn handen, geschoren kop, scheldend. Hij was bepaald niet verlegen. Wat vooral opviel, was zijn ongelooflijke snelheid. Verdedigers waren daarom doodsbang voor hem.''



Ook buiten de lijnen laat Vardy zich gelden, hij krijgt de lachers meer dan eens op zijn hand. Hij pakte de auto van de manager op diens verjaardag in met huishoudfolie, bond steevast schoenveters van ploeggenoten aan elkaar, knipte de tenen uit sokken en smeerde kleren van zijn teamgenoten in met tijgerbalsem. Veel clichématiger ga je voetbalhumor niet krijgen, maar bij Fleetwood lachen ze zich rot om Vardy.

Niet onbelangrijk: ook sportief blijkt zijn komst een schot in de roos. Met 31 goals in 36 duels leidt hij kampioen Fleetwood Town inderdaad naar de League Two, het vierde profniveau in Engeland. Zijn grote doorbraak komt op 7 januari 2012. Fleetwood verliest in het FA Cup-toernooi met 1-5 van Championship-club Blackpool, Vardy maakt de enige treffer voor zijn club, waarna manager Ian Holloway namens de tegenstander lyrisch is. ,,Zo'n speler moet minimaal een miljoen euro opbrengen voor Fleetwood.'' Een prima speler in de kelder van het Engelse profvoetbal, maar dat is nog iets heel anders dan een hoofdrol op het mondiale podium.

Liefde voor het leven

De rest van het droomverhaal is evenwel bekend. Holloway en Blackpool bieden zelf - ironisch genoeg - slechts 750.000 euro voor Vardy, Leicester City betaalt in de zomer van 2013 wél meer dan één miljoen en de spits verhuist naar het King Power Stadium. Met The Foxes promoveert Vardy naar de Premier League en twee jaar later viert die club een sensationeel landskampioenschap, met Vardy als clubtopscorer met 24 treffers. Vardy zelf - tot voor kort fabrieksmedewerker - wordt gelinkt aan clubs als Real Madrid, groeit uit tot Engels international op het EK 2016, wordt vice-topscorer van de Premier League, recordbreker, Champions League-deelnemer én Speler van het Jaar.

Fleetwood Town en Leicester City trappen morgen om 13.45 uur af in het Highbury Stadium, in wat zonder de aanwezigheid van verloren zoon Vardy 'gewoon' een bekerpotje zou zijn. Dat is het nu niet, zoals Fleetwood dankzij zijn bekendste oud-speler niet langer 'gewoon' een club van het derde niveau is. Rondom ieder doelpunt, record of interland van Vardy, wordt de naam van Fleetwood genoemd. Het is voor alles en iedereen overigens wel te hopen dat hij fit is, want Vardy kampt met de naweeën van een liesblessure. Mocht hij niet kunnen spelen, zal hij vanuit de afgehuurde skybox toekijken en alsnog onthaald worden als een verloren zoon. Want Vardy en Fleetwood, dat is liefde voor het leven.