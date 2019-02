Spugende Dzeko slechts twee duels geschorst

Voor straf moet de topschutter van AS Roma de komende twee bekerduels van zijn club vanaf de tribune bekijken. Dzeko zal die straf pas komend seizoen hoeven uitzitten, want de Romeinse ploeg werd in Florence op vernederende wijze uitgeschakeld in de kwartfinales van de Coppa Italia (7-1).



Dzeko was halverwege, bij een achterstand van 3-1, in het veld gekomen. De Bosniër moest in de 72e minuut vanwege wangedrag van het veld. Hij kreeg naast een schorsing ook een boete van 10.000 euro. Dzeko kan zondag in de competitietopper tegen AC Milan gewoon meedoen bij het geplaagde AS Roma. Milan heeft als nummer vier van de Serie A één punt meer dan de Romeinen.