Spurs-aanvaller Son in tranen na beenbreuk Everton-middenvelder Gomes

Son ging een kwartier voor tijd van achteren met een tackle door op de Portugees, wellicht uit wraak voor een duel enkele minuten eerder waarbij Gomes de Zuid-Koreaanse aanvaller van de Spurs had geraakt met een elleboog. Gomes kwam vervolgens verkeerd neer. Zijn enkel leek een kwartslag gedraaid en is naar alle waarschijnlijkheid gebroken. Son raakte volledig van slag toen hij zag wat het gevolg was van zijn overtreding en barstte in tranen uit.

Het moment van de beenbreuk was in de 75ste minuut, op het moment dat Tottenham Hotspur een 0-1 voorsprong had door de goal van Dele All in de 63ste minuut. Na het incident lag de wedstrijd lange tijd stil en volgden er twaalf minuten blessuretijd. In de zevende minuut van die blessuretijd kopte de Turkse spits Cenk Tosun de 1-1 binnen namens Everton.



Gomes is een van de aankopen van Marcel Brands, sinds vorig jaar de technisch directeur bij Everton. Vorig seizoen speelde de 26-jarige middenvelder uit Portugal al op huurbasis voor Everton, waar hij zeer geliefd is bij de supporters. De 25 miljoen euro om hem definitief over te nemen van FC Barcelona werden afgelopen zomer dan ook zonder probleem betaald door Everton. Gomes, die 29 interlands voor Portugal speelde en het EK 2016 won met zijn land, speelde eerder ook voor Benfica en Valencia.