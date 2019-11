Spurs kiest voor Mourinho als nieuwe manager

Gisteravond werd Mauricio Pochettino op straat gezet bij de verliezend finalist van het vorige Champions League-seizoen. Spurs heeft nu snel gehandeld, want nog geen twaalf uur na het ontslag van de Argentijn is er al een vervanger gevonden.

Mourinho keert daarmee terug in de Premier League. De 56-jarige Portugees, die een contract ondertekent tot de zomer van 2023, werkte in Engeland eerder bij Chelsea en Manchester United. Ook was hij trainer bij onder meer FC Porto, Internazionale en Real Madrid. Met Porto en Inter won Mourinho de Champions League. Mourinho werd in december vorig jaar ontslagen bij Manchester United. Sindsdien zat de coach zonder club.

,,Met José halen we een van de meest succesvolle trainers in het voetbal binnen. Hij heeft ontzettend veel ervaring, kan teams inspireren en is een groot tacticus. Bij elke club waar hij werkte, heeft hij prijzen gewonnen. We denken dat hij nieuwe energie geeft en het geloof bij de spelers in de kleedkamer terugbrengt”, zegt Daniel Levy, voorzitter van Tottenham Hotspur.

Levy nam dinsdag afscheid van Pochettino wegens teleurstellende resultaten. Tottenham, dat vorig seizoen nog de finale van de Champions League bereikte, staat in de competitie na twaalf speelronden op de veertiende plaats met twintig punten achterstand op koploper Liverpool. In de Champions League is Tottenham dicht bij het bereiken van de achtste finales.

,,Ik heb ontzettend veel zin om bij een club met zo’n grote historie en zulke gepassioneerde supporters aan de slag te gaan”, zegt Mourinho. ,,Dit elftal heeft veel kwaliteiten.” Mourinho debuteert zaterdag in de uitwedstrijd tegen West Ham United.