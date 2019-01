Spurs met schrik vrij dankzij late treffer Winks

Ryan Babel had direct een basisplaats bij Fulham. De Oranje-international, overgekomen van Besiktas, kreeg een goede kans de score te openen. Babel zag zijn inzet echter worden gestopt door doelman Hugo Lloris.



Fulham kwam in de 17e minuut wel op voorsprong. Spits Fernando Llorente van Tottenham werkte de bal ongelukkig in eigen doel. De gelijkmaker kwam kort na rust op naam van Dele Alli, die scoorde op aangeven van Christian Eriksen. In de derde en laatste minuut van de blessuretijd kopte Harry Winks Tottenham naar de zege.



Tottenham miste op bezoek bij Fulham vaste basisklanten Harry Kane (geblesseerd) en Heung-Min Son (actief in Azië Cup namens Zuid-Korea). Zij werden niet voor het eerst gemist, maar toch pakte de club uit Londen de drie punten zonder twee van de topspelers.



Babel werd in de 55e minuut gewisseld voor Ryan Sessegnon.



Fulham blijft voorlaatste in de Premier League en staat zeven punten achter op nummer zeventien Newcastle United. Op die plek moet Fulham minimaal eindigen om degradatie te voorkomen.