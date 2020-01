Spurs moet op herhaling na late goal Southampton

Voor de landstitel is Spurs al maanden afgeschreven en ook plek 4, die recht geeft op directe plaatsing voor de Champions League, is met zes punten achterstand op Chelsea ver weg. Hoop is daarom gevestigd op de FA Cup, het grootste bekertoernooi in Engeland. Voor een plek bij de laatste 16 ging Spurs op bezoek bij Southampton, waar het op nieuwjaarsdag voor de competitie nog met 1-0 had verloren.



Opnieuw ging het moeizaam voor de club die zonder de geblesseerde spits Harry Kane zo weinig tot scoren komt. Ook Christian Eriksen zat niet bij de selectie - verwacht wordt dat de Deense spelmaker uiterlijk maandag zijn transfer naar Internazionale afrondt. Tottenham Hotspur zag de gevaarlijkste man van het veld, de Zuid-Koreaan Heung-Min Son, na een uur met links voor de verlossende 0-1 zorgen. Lang mochten de bezoekers hopen op een zege, tot de Marokkaanse invaller Soufiane Boufal in de slotminuten voor de gelijkmaker zorgde.