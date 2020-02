Spurs-ster Son na terugkomst in quarantaine

Voorbeschouwing Nieuwe MLS van start zonder Jans, maar met De Boer, Beckham en Henry

16:04 Strijden Frank de Boer en Atlanta United weer tot het einde mee om de titel in de Major League Soccer? Eindigt FC Cincinnati met Siem de Jong, Jürgen Locadia en Maikel van der Werff dit jaar niet als laatste? En hoe doet Thierry Henry het als coach van Montreal Impact in de Verenigde Staten? Met DC United - Colorado Rapids begint zaterdag om 19.00 uur het nieuwe seizoen in de MLS en ook voor Nederlanders is die competitie het volgen waard.