Spurs zet trainer Nuno op straat, Conte deze week al op de bank tegen Vitesse?

Nuno Espírito Santo werd in juni aangesteld als opvolger van de in april ontslagen landgenoot José Mourinho, die tijdelijk was vervangen door de 29-jarige Ryan Mason. Tot die tijd was Santo vier seizoenen werkzaam bij Wolverhampton Wanderers. De Portugese oud-trainer van onder meer Valencia en FC Porto tekende een contract voor twee seizoenen bij Tottenham Hotspur, maar hij moet dus al na vier maanden het veld ruimen.

Nuno Espírito Santo kreeg Tottenham Hotspur de voorbije maanden niet aan de praat. Gedoe rond het al dan niet aanblijven van aanvoerder Harry Kane, die na een sterk EK schermde met interesse uit Manchester, zorgde nog voor het seizoen al voor ruis op de lijn in Londen. Toen Spurs vervolgens zwabberde in de Premier league, met onder meer pijnlijke nederlagen tegen Chelsea (0-3), aartsrivaal Arsenal (1-3) en Manchester United (0-3), en de Conference League (met een 1-0 nederlaag in Arnhem tegen Vitesse) was het gedaan met het vertrouwen.

,,Ik weet hoezeer Nuno en zijn assistenten wilden slagen en het spijt me dat we deze beslissing hebben moeten nemen”, schreef directeur voetbal Fabio Paratici in een verklaring op de website van de club. ,,Nuno is een gentleman en zal altijd welkom zijn. We wensen hem en zijn assistenten veel succes.”

Volgens Sky Sport Italia zit Antonio Conte donderdag al op de bank wanneer Tottenham Hotspur het in de Conference League opneemt tegen Vitesse. De Italiaan is volgens de tv-zender al rond met de Spurs. Hij zou maandag of dinsdag naar Londen vliegen om zijn handtekening onder een contract te zetten.

Conte stapte afgelopen zomer op bij Internazionale nadat hij de ploeg naar de Italiaanse landstitel had geleid. Zijn naam duikt steeds op wanneer er bij een club een trainer wordt ontslagen of ontslag in de lucht hangt. Ditmaal is de kans reëel en lijkt Conte bij de Spurs aan zijn tweede trainersklus in Londen te beginnen na een eerder verblijf bij Chelsea.

