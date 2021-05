St. Juste en Boëtius nog niet helemaal uit de degradatiezorgen, ook Zeefuik blijft vrezen

BundesligaJeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius zijn met FSV Mainz 05 nog niet helemaal uit de degradatiezorgen na een 1-1 gelijkspel tegen het Hertha BSC van Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan. Hertha BSC had zelf ook niet veel aan dat gelijkspel in de strijd tegen degradatie.

Liefst drie wedstrijden van Hertha BSC werden uitgesteld nadat de gehele ploeg in quarantaine moest. Daardoor was de club uit Berlijn inmiddels afgezakt naar de zeventiende plek in de Bundesliga, maar waar de meeste concurrenten al 31 wedstrijden hebben gespeeld daar stond Hertha nog maar op 28 wedstrijden. Vanavond was de uitwedstrijd tegen FSV Mainz 05 de eerste van de reeks inhaalwedstrijden. Met St. Juste, Boëtius en Zeefuik verschenen er drie Nederlanders aan de aftrap.

Boëtius had zijn ploeg een goede dienst kunnen bewijzen, want de voormalig Feyenoorder kreeg twee grote kansen. De eerste hielp hij om zeep door de bal niet goed te raken en vervolgens raakte hij de lat. Tot overmaat van ramp was het vervolgens Lucas Tousart die namens Hertha BSC de 0-1 maakte. Een voorsprong die niet veel later door Philipp Mwene weer teniet werd gedaan: 1-1.

Omdat er na rust niet meer gescoord werd, was die 1-1 ook de eindstand. Hertha BSC blijft zodoende steken op 27 punten uit 29 wedstrijden. FC Köln staat met 29 punten uit 31 wedstrijden op plek zestien, een plek die aan het einde van het seizoen play-offs betekent. De veilige vijftiende plek is in bezit van Arminia Bielefeld met 30 punten uit 31 wedstrijden, dezelfde cijfers als Werder Bremen op de veertiende plek. FSV Mainz 05 is nog niet helemaal uit de zorgen: met nog drie wedstrijden te gaan, staat de ploeg van St. Juste en Boëtius zes punten boven de degradatiestreep.

Volledig scherm Deyovaisio Zeefuik in duel. © AFP