Stand van zaken in Europa: Waar wordt het nog spannend en wie zijn de nummers twee?

Er staat nog één speelronde op het programma en in slechts vijf van de negen Europese groepen is al bekend wie er zich direct kwalificeert voor het WK in Rusland. Vanaf vandaag worden de laatste duels gespeeld en dan wordt duidelijk wie er zich met België, Duitsland, Engeland en Spanje groepswinnaar mogen noemen.

Buiten de negen groepswinnaars gaan de acht beste nummers twee tegen elkaar strijden in een play-off voor de laatste vier Europese plaatsen. De slechtste nummer twee valt buiten de boot. Een overzicht.

Groep A

Na de dramatisch verlopen zaterdagavond is het voor Oranje vrijwel onmogelijk geworden om nog kans te maken op het WK via de play-offs. Dinsdag moet Zweden in de Arena met 7-0 verslagen worden. De groepswinnaar lijkt redelijk zeker: Frankrijk. De Fransen nemen het dinsdag in eigen huis op tegen Wit-Rusland en staan één puntje voor op de Zweden.

Dinsdag om 20.45 uur:

Nederland - Zweden

Frankrijk - Wit-Rusland

Luxemburg - Bulgarije

Volledig scherm © AD

Groep B

Zwitserland is de koning van deze groep met 27 punten uit 9 wedstrijden. Toch zal het op de allerlaatste speeldag aankomen. Nummer 2 Portugal heeft namelijk alleen van de Zwitsers verloren en kan het Alpenland dus van de troon stoten. De Europees kampioen heeft daarnaast een beter doelsaldo dus als er dinsdag in eigen huis gewonnen wordt van de Zwitsers, dan is Portugal groepswinnaar en moet Zwitserland genoegen nemen met de tweede plek. En dat dan met slechts één verloren duel.

Dinsdag om 20.45 uur:

Portugal - Zwitserland

Hongarije - Faeroer Eilanden

Letland - Andorra

Volledig scherm © AD

Groep C

Heel eenvoudig. In deze groep is het al gespeeld. Duitsland is oppermachtig met 27 punten in 9 wedstrijden (en een doelsaldo van 38-3!). De nummer twee is Noord-Ierland. Het land kan niet meer achterhaald worden door Tsjechië.

Vanavond om 20.45 uur:

Duitsland - Azerbeidzjan

Noorwegen - Noord-Ierland

Tsjechië - San Marino

Volledig scherm © AD

Groep D

In deze groep wordt het enorm spannend. Servië bewees zich een slechte dienst door te verliezen van Oostenrijk, maar het staat nog wel aan kop met 18 punten. Op plaats twee en drie volgen Wales en Ierland met respectievelijk 17 en 16 punten. Deze kemphanen zullen morgen in een rechtstreeks duel strijden om waarschijnlijk de tweede plaats. Tenzij Servië onderuit gaat tegen Georgië, dan zou het ook nog zomaar om de groepswinst kunnen gaan. Belangrijk voor Wales, de huidige nummer twee, is echter wel dat een gelijkspel volstaat voor plek 2, maar dat het dan waarschijnlijk de slechtste nummer twee is en alsnog de play-offs misloopt.

Morgen om 20.45 uur:

Wales - Ierland

Servië - Georgië

Moldavië - Oostenrijk

Volledig scherm © AD

Groep E

Polen staat in groep E drie punten voor op naaste belager Denemarken en een puntje in eigen huis tegen Montenegro volstaat dus. Montenegro heeft nog stiekeme hoop op het WK, mocht het winnen van Polen, én de huidige nummer twee, Denemarken, onderuit gaat tegen Roemenië.

Vandaag om 18.00 uur:

Polen - Montenegro

Denemarken - Roemenië

Kazachstan - Armenië

Volledig scherm © AD

Groep F

In deze poule is het bloedstollend spannend voor de tweede plek. De groepswinst is al voor Engeland, maar daarachter strijden drie landen nog voor de laatste strohalm. Schotland staat momenteel tweede met 17 punten, maar is daarmee wel de slechtste nummer twee van alle groepen. Slowakije staat derde met 15 punten, en zelfs Slovenië met 14 punten maakt nog kans op de tweede plek. Voor Slowakije geldt dat het moet afwachten wat Schotland doet én vervolgens nog moet hopen dat het niet de slechtste nummer twee wordt. Dat laatste geldt ook voor Slovenië.

Vandaag om 18.00 uur:

Litouwen - Engeland

Slovenië - Schotland

Slowakije - Malta

Volledig scherm © AD

Groep G

In Groep G staat de G voor al Gespeeld. Spanje is groepswinnaar met 25 punten en Italië is al safe op de tweede plek en gaan de play-offs in.

Morgen om 20.45 uur:

Israël - Spanje

Albanië - Italië

Macedonië - Liechtenstein

Volledig scherm © AD

Groep H

België is zoals verwacht soeverein in deze groep. Als eerste land plaatste onze Zuiderburen zich voor het WK in Rusland. Plek twee is eigenlijk al vergeven. Griekenland moet het in eigen huis opnemen tegen Gibraltar (het land heeft pas drie keer gescoord en 43 tegentreffers). Nadeel is echter dat het resultaat tegen de hekkensluiter niet meer meetelt voor de strijd bij de acht beste nummers twee. Deze resultaten worden namelijk altijd geschrapt.

Dinsdag om 20.45 uur:

België - Cyprus

Griekenland - Gibraltar

Estland - Bosnië-Herzegovina

Volledig scherm © AD

Groep I

De verrassing van het afgelopen EK gaat in Groep I aan de leiding. IJsland heeft negentien punten verzameld en neemt het in het laatste duel op tegen Kosovo. Een overwinning op de hekkensluiter volstaat voor de IJslanders. De strijd om plek twee wordt een ware kraker. Oekraïne en Kroatië nemen het in Kiev tegen elkaar op. Het puntenaantal is gelijk, maar het doelsaldo is in het voordeel van Kroatië.

Morgen om 20.45 uur:

IJsland - Kosovo

Oekraïne - Kroatië

Finland - Turkije

Volledig scherm © AD

De nummers twee

In de stand hieronder staan alle nummers twee van dit moment. De resultaten tegen de hekkensluiters in de poules zijn al geschrapt. Griekenland is hier nog veilig, maar kan tegen Gibraltar geen punten meer scoren en blijft dus op 13 punten staan. In de stand hieronder staat Griekenland derhalve al op 8 wedstrijden.