Standard krijgt klop in eigen huis

Falcao helpt Monaco aan vijftiende competitiezege op rij

18 augustus Met dank aan Radamel Falcao heeft AS Monaco ook de derde competitiewedstrijd van dit seizoen in winst omgezet. De Colombiaanse aanvoerder maakte vandaag in de slotfase van het uitduel met FC Metz het enige doelpunt: 0-1.