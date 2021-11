Statistieken spreken in voordeel van Messi: Argentijn bijna in alles beter dan Lewandowski

Maar het gaat natuurlijk om de beste voetballer, niet de beste aanvaller of spits. En als we kijken naar wie er op andere plekken op het veld meer presteert, staat Messi met afstand bovenaan. De Argentijn had 2534 succesvolle passes afgelopen jaar, Lewandowski 715. Messi gaf zeventien assists, Lewandowski acht.



Messi voltooide 224 dribbels, Lewandowski 48. Messi creëerde 105 kansen, waarvan 25 grote kansen, de Poolse spits creëerde 53 kansen, waarvan elf groot. Deze statistieken zeggen niet dat Messi zonder twijfel de Gouden Bal had moeten winnen, maar het laat wel zien dat de keuze voor de Argentijn helemaal niet zo gek is.