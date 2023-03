Stefan de Vrij en Inter op hoofdlijnen akkoord over nieuw meerjarig contract

Nederland­se Cu­raçao-spe­lers plots oog in oog met wereldkam­pi­oen Argentinië: ‘Ik kan het nog steeds niet geloven’

Wekelijks is de eredivisie hun podium, in de nacht van dinsdag op woensdag staan ze plotseling oog in oog met wereldkampioen Argentinië en superster Lionel Messi in Santiago del Estero. De Nederlandse internationals van Curaçao leven deze week hun droom. ,,Spelen tegen Messi, dat is wel ziek hoor.’’