Stefan de Vrij mist vrijwel zeker interlands Oranje na positieve coronatest

Stefan de Vrij is positief getest op Covid-19. De Oranje-international zit thuis in quarantaine, zo heeft zijn club Internazionale bekend gemaakt. Dat betekent dat hij de komende interlands met het Nederlands elftal in de WK-kwalificatie vrijwel zeker mist.

De koploper van de Serie A wordt momenteel zwaar getroffen door corona. De Vrij en ploeggenoot Matias Vecino, testten gisteren positief. Eerder werd al bekend dat Samir Handanovic en Danilo D’Ambrosio besmet zijn bevonden en in quarantaine zijn gezet. De besmettingen heeft de nodig gevolgen. Zo zijn op last van de Milanese gezondheidsautoriteit alle teamactiviteiten bij Inter voor vier dagen opgeschort en is het duel met Sassuolo, gepland voor komende zaterdag, uitgesteld.

Tevens is het spelers verboden om in te gaan op uitnodigingen van hun nationale teams. Maandag wordt het hele team opnieuw getest en kan er eventueel weer worden getraind.

Het Nederlands elftal speelt volgende week woensdag (24 maart) zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Turkije. Drie dagen later staat de thuiswedstrijd tegen Letland op het programma. Dinsdag 30 maart is Gibraltar de derde tegenstander van Oranje.



Oranje verzamelt zich maandag in Zeist voor de eerste duels in de WK-kwalificatie. De Vrij is een belangrijke kracht voor bondscoach Frank de Boer, die ook al geen beroep kan doen op centrale verdediger Virgil van Dijk. Matthijs de Ligt is wel weer beschikbaar.

Alle spelers van Internazionale worden maandag opnieuw op corona getest. Daarna wordt bekeken of de teamactiviteiten weer hervat kunnen worden. Inter staat bovenaan in de Serie A. De Vrij is een vaste waarde in het elftal van trainer Antonio Conte.