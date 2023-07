Stefan de Vrij twee seizoenen langer bij Champions League-finalist Inter

Duel in Zuid-Amerika loopt volledig uit de hand: tien rode kaarten, waarvan negen in één minuut

Het duel tussen Universitario en Gimnasia de la Plata in de Copa Sudamericana is volledig uit de hand gelopen. De Uruguayaanse scheidsrechter Esteban Ostojich zag beide ploegen diep in de blessuretijd massaal met elkaar op de vuist gaan, waardoor hij zich genoodzaakt voelde liefst tien rode kaarten uit te delen.