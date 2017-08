Sterling dompelt Bournemouth in 97ste minuut in rouw én pakt rood

Het bescheiden Bournemouth kwam in de dertiende minuut op voorsprong dankzij een prachtig doelpunt van Charlie Daniels. De linksback knalde een afgeslagen bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied met buitenkant links in de kruising (1-0). Het was een treffer van grote schoonheid (zie hieronder). Gabriel Jesus tikte even later de gelijkmaker binnen, nadat hij slim was weggelopen bij zijn bewaker Nathan Aké. De verdediger, opgeroepen voor Oranje, ontsnapte even later aan rood toen hij de doorgebroken Braziliaan onderuit tikte.