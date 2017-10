Steunpilaar Fazio drie jaar langer bij AS Roma

Fazio is bezig aan zijn tweede jaar bij AS Roma, dat hem vorig seizoen had gehuurd van Tottenham Hotspur en daarna definitief overnam.



,,We hebben een van de steunpilaren van het elftal langer kunnen behouden'', zei technisch directeur Monchi zondag. Fazio speelde vorig seizoen 37 wedstrijden in de Serie A, dit jaar miste hij pas één wedstrijd. De verdediger speelde eerder jarenlang voor Sevilla, waarmee hij twee keer de Europa League won. Fazio won in 2008 met het olympische elftal van Argentinië goud op de Spelen van Peking.