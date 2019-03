Stevens als interim-trainer op de bank bij Schalke na ontslag Tedesco

Europa League Krijgt Nederland het recht­streek­se CL-ticket weer terug?

15:54 Zestien ploegen strijden vanavond om een plek in de kwartfinale van de Europa League. Ook voor Nederland is het een belangrijke avond: als Red Bull Salzburg niet wint van Napoli plaatst de kampioen van de eredivisie zich in 2020 weer rechtstreeks voor de Champions League.