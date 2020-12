Stevens schept wat lucht in Schalke-crisis met bekerzege op nietig Ulm

De bekeroverwinning is een lichtpuntje in duistere tijden voor Schalke. In de Bundesliga wisten ‘Die Königsblauen’ deze jaargang nog niet te winnen. De club staat dan ook stijf onderaan, wat erin resulteerde dat trainer Manuel Baum de laan uit werd gestuurd en de 67-jarige Stevens ad-interim als zijn vervanger werd aangesteld. Stevens, die in 1999 werd uitgeroepen tot trainer van de eeuw van de Duitse volksclub, begon zaterdag aan zijn vierde periode als coach met een thuisnederlaag tegen Arminia Bielefeld (0-1).

Na de gewonnen bekerwedstrijd doet Stevens weer een stapje terug bij Schalke. De clubleiding wil in principe het nieuwe jaar ingaan met een nieuwe hoofdtrainer. ,,Na vanavond ben ik geen trainer meer”, benadrukte de gepensioneerde Stevens, die speciaal voor Schalke zijn trainingspak weer even had aangetrokken. ,,Ik heb genoten van deze vijf dagen. Het is belangrijk dat we eindelijk weer eens hebben gewonnen en daardoor ook een ronde verder zijn in het bekertoernooi. Nu maar hopen dat enkele geblesseerde spelers bij ons snel weer fit zijn.”