Stilte bedriegt: er gaan koppen rollen in België

Juist Veljkovic is voor het parket van grote waarde gebleken. Een maand na zijn aanhouding sloot hij een deal in ruil voor forse strafvermindering als spijtoptant. Goedbeschouwd kun je zijn rol vergelijken met die van Michael Cohen, voormalig advocaat van Donald Trump, als getuige in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.



Zoals men in de VS smachtend uitkijkt naar de uitkomsten van diens onderzoek naar de banden van de Amerikaanse president met Rusland, zo wordt in België in alle stilte aan de concrete uitkomsten van 'Propere Handen' gewerkt. Mét honderden uren aan getuigenissen van Veljkovic. De grote vraag is wie hij meesleurt in zijn val, maar vrij zeker is dat er koppen gaan rollen.



Het onderzoek neemt tijd in beslag, maar langzaamaan komen de eerste losse flodders naar buiten. Zo werd eind februari plotseling Peter Maes, oud-trainer van Racing Genk en Lokeren, opnieuw van zijn bed gelicht. Hij werd verhoord en sliep een nacht in de cel. Een ingewijde stelt dat Maes onder meer plastic zakken met zwart geld van Veljkovic kreeg bij Lokeren.



,,De advocaat van Veljkovic bedreigt nu clubs'', legt commentator Peter Vandenbempt van Sporza uit. ,,Als wordt bewezen dat je als club je handtekening onder constructies zette, wordt je proflicentie geweigerd. Maar dat kan pas als álle beroepsprocedures behandeld zijn. Dat kan zomaar zeven, acht, tien jaar duren. Dus in de situatie van Maes is het echt niet zo dat bijvoorbeeld Genk aan het eind van dit seizoen haar licentie verliest. Het enige wat snel concreet kan worden, is matchfixing.”



En dát is precies waar voetbalbond KBVB, in afwachting van de conclusies van het federaal parket, mee bezig is. Cruciaal is dat de KBVB inzage kreeg in 35 documenten van het parket met vooral telefoontaps. Vandenbempt: ,,De bond sprak 130 personen, maar deed dat met de handen geboeid op de rug.’'