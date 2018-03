Stones mist duel met oude liefde door hersenschudding

,,John voelt zich goed, maar de regels schrijven voor dat je met zo'n blessure zeven dagen aan de kant moet blijven'', zei manager Pep Guardiola.

Stones is woensdag tijdens het eerste duel met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League wel weer inzetbaar. Guardiola hoopt tegen Everton al weer te kunnen beschikken over zijn topschutter Sergio Agüero. De Argentijnse spits, goed voor 21 doelpunten in de Premier League, miste de recente interlands vanwege een knieblessure. ,,Het gaat al veel beter. We bekijken zaterdag of hij kan meedoen'', zei Guardiola.