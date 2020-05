Strenge regels Bundesliga: vader Rekik moet bezoekje aan de bakker in dagboek zetten

Door Rik Elfrink



In Duitsland rolt de bal over een paar weken weer. Zonder publiek, met een stapel maatregelen waarmee op papier nog net geen papiercontainer kan worden gevuld en onder strikt medisch toezicht. Maar feit is dat het mag, zo bevestigde bondskanselier Angela Merkel vandaag. De Duitse voetbalbond werkt aan een herstart van de Bundesliga, die later deze maand gestalte moet krijgen. Er ligt een collectief en uitgebreid plan op tafel, dat is gehonoreerd. De clubs in de hoogste en tweede afdeling krijgen van de nationale overheid de kans om de laatste speelrondes van de competitie te voltooien. De corona-crisis is nog lang niet volledig bezworen, maar bij de oosterburen dus geen reden meer om het betaald voetbal langer stil te leggen.