Strijd om vierde plek in Spanje blijft spannend na winst Valencia en verlies Getafe

Getafe was de laatste weken de verrassende nummer vier in de Spaanse competitie, maar het kleine clubje ten zuiden van Madrid verloor vanavond in Camp Nou met 2-0 van FC Barcelona. Arturo Vidal en Lionel Messi scoorden in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen van de kampioen van Spanje, waarmee de ploeg van coach Ernesto Valverde zich een klein beetje revancheerde voor de pijnlijke 4-0 nederlaag bij Liverpool van afgelopen dinsdag. Jasper Cillessen mocht opnieuw keepen bij FC Barcelona, dat op zaterdag 25 mei nog de finale van de Copa del Rey speelt tegen Valencia. Vorige week ging Barcelona met Cillessen op doel in Galicië met 2-0 onderuit bij Celta de Vigo. Vanavond hield de doelman van Oranje wel de nul in zijn vierde optreden in drie seizoen in La Liga.