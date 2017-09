Strijdbijl begraven? Van Dijk terug op training Southampton

Ziyech beste speler van derde speeldag in het Afrikaanse kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi

16:58 Hakim Ziyech is verkozen tot beste speler van de derde speelronde van het Afrikaanse kwalificatietoernooi voor het WK in Rusland. De middenvelder van Ajax had vrijdag met twee doelpunten en twee assists een groot aandeel in de zege van Marokko op Mali (6-0).