Strijdend Marokko uitgeschakeld na vroege goal Ronaldo

Door Mikos Gouka Cristiano Ronaldo heeft hoogstpersoonlijk de WK-droom van Marokko beëindigd. Portugal versloeg Marokko met 1-0. De Portugese wereldster ontsnapte al na vier minuten aan de aandacht van Marokko en knikte vallend de 1-0 binnen in het volle Loezjniki Stadion in Moskou. Marokko deed in het vervolg alles om een tweede nederlaag tijdens het WK te voorkomen. De ploeg van de Franse trainer Hervé Renard zette Portugal overal waar het kon onder druk en hield de regerend kampioen van Europa op die manier ver van het eigen doel. De Leeuwen van de Atlas kregen kansen, maar scoren bleek een probleem ook al omdat centrumspits Khalid Boutaib één van de minste spelers op het veld was. Hoofdbescherming Bij Marokko vielen Nordin Amrabat en Karim El Ahmadi wel op. De speler die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam bij het Spaanse Leganes begon het duel met hoofdbescherming zoals de Tsjechische keeper Petr Cech ook doorgaans draagt. Al snel gooide Amrabat de helm naar de zijkant, maar dat had geen negatief effect op zijn spel. De voormalig speler van VVV en PSV bezorgde Raphael Guerreiro een lastige middag in Moskou. Tekst gaat verder onder de foto.

El Ahmadi was de onvermoeibare aanjager op het middenveld, zoals hij dat in de eredivisie al jaren is. En Ajacied Hakim Ziyech legde zoals gebruikelijk veel risico in zijn spel als vormgever van de ploeg. Vlak voor tijd zag hij een inzet van dichtbij worden geblokt door Pepe. Even later vuurde Benatia nog van dichtbij over.



De povere Portugezen beperkten zich tot verdedigen, zoals gebruikelijk. Ronaldo staat dus al op vier doelpunten, bovendien maakte hij de twee snelste treffers tijdens dit wereldkampioenschap. De vedette van Real Madrid is ook de meest scorende international in Europa ooit met 85 goals. Wereldwijd is alleen de Iraniër Ali Daei (109) hem nog te snel af. De aanvoerder van Portugal werd vooral door Mehdi Benatia stevig aangepakt. De Marokkaanse aanhang scandeerde voortdurend 'Messi, Messi, Messi' als hij aan de bal was.