Strootman keert terug in Italië, maar wel bij degradatiekandidaat: waar ging het mis?

Kevin Strootman vocht als basiskracht bij AS Roma om een plek in de bovenste regionen van de Serie A. Een kleine tweeënhalf jaar later keert de middenvelder terug in Italië bij degradatiekandidaat Genoa. Waar ging het mis voor de 46-voudig international?

Toen Kevin Strootman (30) Nederland verliet was duidelijk dat de middenvelder zowel fysiek als mentaal klaar was voor een stap naar een betere competitie. Via Sparta en FC Utrecht belandde de geboren Ridderkerker bij PSV, dat in 2011 dertien miljoen euro overmaakte voor Strootman en aanvaller Dries Mertens naar de Domstedelingen.

Bij FC Utrecht kreeg Strootman zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal, voordat hij in Eindhoven een vaste kracht werd onder Bert van Marwijk. Hij ging mee naar het teleurstellende EK in Oekraïne en Polen in 2012. In het Phillips Stadion leerde hij met Mark van Bommel op het middenveld de kneepjes van het vak. Het kon ook niet anders dan dat het Italiaanse AS Roma de bikkelharde controleur in de zomer van 2013 voor 17,5 miljoen euro kwam ophalen.

Volledig scherm In het Phillips Stadion leerde Strootman met Mark van Bommel op het middenveld de kneepjes van het vak. © ANP

In Italië groeide Strootman uit tot een publiekslieveling. In het Stadio Olimpico speelde hij 131 wedstrijden en droeg hij ook meerdere keren, als onder anderen clublegende Francesco Totti er niet bij was, de aanvoerdersband. Na zijn gescheurde kruisband in 2014, waardoor Strootman het succesvolle WK in Brazilië miste, herpakte hij zich goed bij AS Roma. In het seizoen 2016/17 speelde hij alles en eindigde de club, met liefst 87 punten, achter landskampioen Juventus. Het jaar erna werden de Romeinen derde.

AS Roma

2013/14: 29 wedstrijden - 2.283 minuten -78,7 minuut per wedstrijd

2014/15: 7 wedstrijden - 326 minuten - 46.6 minuut per wedstrijd

2015/16: 5 wedstrijden - 188 minuten - 37,6 minuut per wedstrijd

2016/17: 45 wedstrijden - 3.827 minuten - 85,0 minuut per wedstrijd

2017/18: 44 wedstrijden - 3.174 minuten - 72,1 minuut per wedstrijd

2018/19: 1 wedstrijd - 90 minuten - 90 minuten per wedstrijd

Kantelpunt

In 2018 werd alles anders voor Strootman. In de zomer van dat jaar verliet hij zijn geliefde Rome voor een nieuw avontuur bij Olympique Marseille, dat 25 miljoen euro overmaakte aan de drievoudig Italiaans kampioen. Ook was 2018 het jaar dat hij zijn basisplaats in Oranje kwijtraakte. Frenkie de Jong maakte op 9 augustus zijn debuut, waardoor Strootman naar de bank werd gedirigeerd.

In Marseille begon de middenvelder wel goed aan het seizoen. Hij speelde in 21 van zijn 28 competitiewedstrijden vanaf de aftrap mee onder coach Rudi García, maar zo onomstreden als in Rome werd Strootman niet. De Zuid-Fransen eindigden op de teleurstellende vijfde plek.

Volledig scherm Olympique de Marseille betaalde in 2018 25 miljoen euro voor Strootman. © AFP

Met AS Roma ging het toevalligerwijs ook minder goed sinds het vertrek van de 46-voudig international. Toenmalig coach Di Francesco blikte maanden later terug op het vertrek van de middenvelder: ,,Ik heb een aantal verkeerde keuzes gemaakt, waaronder het makkelijke vertrek van Strootman. Hij is een buitengewone speler en met zijn vertrek hebben we persoonlijkheid verloren, waardoor de huidige resultaten minder zijn. Ik heb spijt dat ik hem zo makkelijk heb laten gaan", zo vertelde de coach, die in de winterstop na het vertrek van Strootman werd ontslagen, aan Corriere Dello Sport. AS Roma eindigde dat jaar als zesde.

André Villas-Boas

In het tweede jaar aan de kustplaats had Strootman meer moeite. Hij stond dat seizoen nog maar vijftien keer aan de aftrap. García, de coach die hem had gehaald, was in mei van het vorige seizoen ontslagen door de tegenvallende resultaten. Opvolger André Villas-Boas was minder gecharmeerd van de Nederlander, waardoor hij bijna 700 minuten minder speelde dan in zijn debuutjaar. In het huidige seizoen heeft de Portugees Strootman helemaal niet meer nodig. Alleen in de eerste competitiewedstrijd kreeg hij een basisplek, waarna hij nog dertien keer mocht invallen. Door het gebrek aan speeltijd gaf Strootman de voorkeur voor een huurperiode voor de rest van het seizoen naar Genoa, boven de bank bij de nummer zes van Frankrijk.

Olympique Marseille

2018/19: 34 wedstrijden - 2.403 minuten - 70,7 minuut per wedstrijd

2019/20: 30 wedstrijden - 1.773 minuten - 59,1 minuut per wedstrijd

2020/21: 14 wedstrijden - 252 minuten - 18,0 minuut per wedstrijd

Volledig scherm Wellicht dat speelminuten bij Genoa er voor kunnen zorgen dat Strootman weer wordt opgeroepen voor het Nederlands Elftal. © SCS/Soenar Chamid

Genoa

Terug in zijn geliefde Italië hoopt Strootman zijn oude niveau zoals bij AS Roma te hervinden. Bij de nummer zeventien van de Serie A maakt de pas 30-jarige meer kans op een basisplaats. Wellicht dat hij bondscoach Frank de Boer kan charmeren van een nieuwe kans bij het Nederlands elftal. In de laatste wedstrijden van Oranje in 2020 werd Strootman voor het eerst sinds jaren niet geselecteerd. Bij Ronald Koeman was Strootman, ondanks zijn laag aantal speelminuten, nog wel van de partij. Na de introductie van Frenkie de Jong bij Oranje kwam de 46-voudig international nog maar 27 minuten in actie, verdeeld over drie interlands. Terug in de competitie waar Strootman zijn beste jaren heeft gekend, hoopt hij zich bij degradatiekandidaat Genoa te herpakken.

