Strootman pakt met Marseille drie punten in Nice

Samenvatting Everton verslaat Crystal Palace dankzij Pickford en invallers

20:39 Everton heeft in het enige zondagduel een 2-0 overwinning geboekt op Crystal Palace. De Engelse aanvaller Dominic-Calvert Lewin en de Turkse spits Cenk Tosun scoorden in de slotfase voor The Toffees, waar Jordan Pickford een strafschop stopte.