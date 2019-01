Strootman scoort, maar verliest met Marseille

Lyon zette met het gelijkspel de derde plaats op de ranglijst op het spel. Saint-Étienne passeert de club op de ranglijst als het later vanavond wint van Olympique Marseille. Lyon werd vorige week door RC Strasbourg (1-2) uitgeschakeld in het bekertoernooi.



AS Monaco hield een punt over aan het thuisduel met OGC Nice: 1-1. Aankopen Cesc Fàbregas, Naldo en Fodé Ballo-Touré zaten nog niet bij de selectie van de nummer voorlaatst van de ranglijst. AS Monaco ontsnapte in de slotfase toen Allan Saint-Maximin een strafschop miste voor Nice, dat na rust met tien man speelde. Ihsan Sacko kreeg in de extra tijd van de eerste helft een rode kaart.