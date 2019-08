Strootman start competitie beroerd met Olympique Marseille

Coach André Villas-Boas werd deze zomer met tromgeroffel in Marseille gepresenteerd. De Portugees, die eerder werkte bij Chelsea en Tottenham Hotspur, stelde bij de vervallen topclub de prijzenkast aan te willen vullen. Het eerste competitieduel heeft daar in elk geval niet aan bijgedragen.



Stade Reims, middenmoter vorig seizoen, ging in het Stade Vélodrome met de zege aan de haal. Marseille, dat bekende namen als Steve Mandanda, Luiz Gustavo en Dmitri Payet opstelde, had meer balbezit en loste meer schoten, maar wist niet te scoren. De 22-jarige Franse spits Boulaye Dia deed dat na bijna een uur wél. In de laatste minuut was hij aangever bij de beslissende treffer van Suk Hyun-Jun. De 28-jarige Zuid-Korean speelde drie competitieduels voor Ajax en 27 wedstrijden voor FC Groningen.



Het Olympique Lyon van Memphis Depay gaat momenteel aan kop in de Ligue 1. Gisteren won Lyon met 0-3 bij AS Monaco. Titelverdediger Paris Saint-Germain komt morgenavond in actie tegen Nîmes Olympique.