Struijk maakt eerste goal in Engeland, maar gaat met Leeds United wel onderuit bij Arsenal

Bij een corner in de 58ste minuut was Struijk in de lucht te sterk voor David Luiz en zijn kopbal ging hard tegen het net. Hélder Costa maakte er tien minuten later ook nog 4-2 van namens Leeds United. De ploeg van Marcelo Bielsa begon op dat moment te geloven in een comeback, maar Arsenal gaf het niet meer weg. Na 47 minuten spelen stond het dan ook al 4-0 voor het team van Mikel Arteta. Pierre-Emerick Aubameyang scoorde drie keer, waarmee hij zijn seizoenstotaal in de Premier League naar acht treffers tilde. De Spaanse rechtsback Héctor Bellerín had kort voor rust nog de 3-0 gemaakt. Arsenal staat nu tiende, Leeds United elfde met twee punten minder. Beide teams zijn nog in de race voor Europees voetbal, gezien de kleine verschillen in het linkerrijtje in de Premier League.