Stunt van Cádiz tegen Betis van Guardado

Guerrero tast nog altijd in duister over dopingschorsing

20:36 Paolo Guerrero weet nog altijd niet of zijn dopingschorsing van dertig dagen wordt omgezet in een langere straf of dat vrijspraak volgt. De aanvoerder van Peru verscheen vandaag voor een hoorzitting in Zürich. De tuchtcommissie van de FIFA doet vermoedelijk een dezer dagen uitspraak.