Sturm Graz weert fans Feyenoord om problemen met thuissupporters te voorkomen

Telraam erbij tot WK-break: Feyenoord treft alleen maar ‘kleintjes’ en droomt stiekem van koppositie

Feyenoord moet een kwartet laagvliegers opzij zetten om de break van het WK in te gaan in de kopgroep van de eredivisie. Te beginnen vandaag tegen Fortuna Sittard. ,,Als ze echt titelkandidaat willen zijn, moeten ze twaalf punten pakken’’, zegt Mario Been.

22 oktober