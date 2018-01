Suárez en Messi gummen goal Guidetti weg

VideoLuis Suárez en Lionel Messi zijn zowel op als naast het veld onafscheidelijk, maar zijn de afgelopen weken ook keer op keer beslissend op het veld. Door de goals van de Uruguyaan en de Argentijn in de laatste twintig minuten won FC Barcelona vanavond in Camp Nou met 2-1 van Deportivo Alavés.

Het basisdebuut van recordaankoop Philippe Coutinho moest een feestelijke avond gaan opleveren in Camp Nou, maar dat leek het lange tijd niet te gaan worden. FC Barcelona speelde niet het frivole aanvalsspel van de laatste weken, maar trok uiteindelijk toch nog de drie punten naar zich toe. Het gat met nummer twee Atlético Madrid blijft daardoor liefst elf punten. Barcelona is na 21 speelrondes in La Liga nog altijd ongeslagen: 18 keer winst en drie keer gelijk.

Volledig scherm Lionel Messi viert zijn winnende goal. © REUTERS

Guidetti scoort in Camp Nou

John Guidetti, die in het seizoen 2011/2012 furore maakte bij Feyenoord, bracht Deportivo Alavés halverwege de eerste helft op voorsprong. Dat deed de 25-jarige spits uit Zweden met een opmerkelijk schot via zijn eigen standbeen, waarmee hij Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen op het verkeerde been zette. Guidetti leek daarmee lange tijd de matchwinner te gaan worden, maar in de laatste twintig minuten werd zijn doelpunt weggegumd door Luis Suárez en Lionel Messi.

Suárez schoot in de 72ste minuut met een volley de gelijkmaker binnen. Het was voor de Uruguyaan al de achtste competitiewedstrijd op rij waarin hij scoorde. Lionel Messi maakte er met een mooie gekrulde vrije trap in de 84ste minuut 2-1 van.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA