Suarez in 200 duels voor Barcelona 152 keer trefzeker

In de 200 wedstrijden voor de Catalanen scoorde de Uruguayaan maar liefst 152 keer en was hij 77 maal de aangever.



De oud-Ajacied is met Barcelona dit jaar opnieuw de topfavoriet in de Spaanse competitie waar hij op jacht gaat naar een dertiende titel. Nadat hij in 2014 naar Barcelona ging, veroverde hij drie keer het landskampioenschap, één keer de Champions League, één keer het WK voor clubs, één keer de Europese Super Cup, viermaal de Copa del Rey en tot slot twee keer de Spaanse Supercup.