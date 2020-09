Suárez klaar voor Atlético-debuut: ‘Hij oogt enorm gemotiveerd’

Suárez heeft in de Spaanse hoofdstad het rugnummer 9 overgenomen van Alvaro Morata, die naar Juventus is vertrokken. In eerste instantie leek Suárez naar Turijn te gaan, maar zijn transfer naar de Italiaanse kampioen ging niet door. Daarop schakelde Juventus door naar Morata en verhuisde Suárez binnen de Spaanse competitie van Barcelona naar Atlético.

,,Hij oogt enorm gemotiveerd”, zegt Simeone over de spits die in Camp Nou overbodig was geworden en in tranen afscheid nam van Barcelona. ,,Ik zie bij hem alles wat wij nodig hebben. Hij wil heel graag bij ons spelen, zulke spelers hebben we nodig. Zijn teamgenoten zullen ervoor zorgen dat hij zich hier snel thuis voelt. Zijn doelpunten gaan ons helpen.”