Suárez presteert iets wat Messi en Ronaldo niet lukte

Ronaldo (34 jaar) trof met Real Madrid 33 verschillende clubs en alleen tegen Leganés scoorde hij niet (1 duel). De Portugees speelt sinds de zomer van vorig jaar niet meer in Spanje, maar voor Juventus in de Serie A.



Opvallend is dat zowel Messi als Ronaldo het vaakst scoorde tegen Sevilla FC. Ronaldo trof in 15 competitiewedstrijden tegen deze club maar liefst 25 keer doel, Messi maakte er 29 in 26 duels. Suárez maakte er tegen Sevilla 11 in 17 duels. Alleen tegen Valencia (12) kon hij vaker juichen.



Overigens is Messi met afstand topscorer aller tijden in La Liga. De Argentijn maakte 423 goals (in 457 duels). Ronaldo is tweede op de lijst met 311 treffers (292 duels). Suárez is de nummer 18 met 137 doelpunten (171 duels).