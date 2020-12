Suárez terug in selectie Atlético na coronabesmetting

In Madrid werd onthutst gereageerd op de besmetting die een gevolg is geweest van onvoorzichtig gedrag. In totaal zestien personen uit de selectie en begeleidingsstaf van Uruguay raakten besmet. Suárez kwam op 7 november voor het laatst uit voor Atlético, dat tweede staat in La Liga. Koploper Real Sociedad heeft 1 punt meer maar ook twee duels meer gespeeld. Atlético Madrid voetbal zaterdag tegen Real Valladolid.