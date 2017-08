Suárez toch in actie namens Uruguay

Japan zeker van WK na overwinning op Australië

14:25 Japan is zeker van deelname aan het WK 2018 in Rusland. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodžić won in Tokio met 2-0 van Australië, dat nu in gevecht is met Saudi-Arabië voor het tweede ticket in de Aziatische kwalificatiegroep B.